Varizes e ‘vasinhos’ podem ser sinais de alerta para outras doenças

Segundo a Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, as telangiectasias, nome dado aos famosos “vasinhos”, são caracterizadas por pequenos vasos avermelhados ou arroxeados que acabam se dilatando e deixando a sua pele marcada; já as varizes propriamente ditas são as veias maiores, mais saltadas e abauladas nas pernas. “No entanto, nunca são apenas vasinhos. Em mais de 90% dos casos, esses vasinhos estão conectados a vasos maiores, que também precisam de tratamento”, destaca a médica.

“Essa relação cria um ciclo vicioso de agravamento das doenças: enquanto o acúmulo de gordura e a inflamação características do lipedema prejudicam a circulação e favorecem o surgimento de varizes, essa microcirculação prejudicada pelas varizes é uma das causas conhecidas de descompensação do lipedema”, explica cirurgiã vascular.

A doença varicosa não pode ficar sem tratamento (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Tratamento da doença

A doença varicosa necessita ser tratada, pois ela por si só pode aumentar o risco de tromboembolismo venoso, a famosa trombose, o que é causa importante de morte súbita e é totalmente passível de prevenção. “Além disso, a evolução natural da doença pode levar a formas mais avançadas, como déficit circulatório severo, manchas nas pernas e úlceras de difícil cicatrização”, explica a médica.

Há algumas formas de tratar as varizes e os vasinhos, como explica a Dra. Aline Lamaita: “Todas as varizes precisam ser tratadas, a intervenção cirúrgica ainda é utilizada, mas hoje existem técnicas menos invasivas com associação de laser, escleroterapia e espuma densa que vieram a substituir a grande maioria dos quadros de microcirurgia”.

Hoje, com tantos tratamentos e técnicas disponíveis como ATTA (ablação térmica totalmente assistida), ClaCs (Cryo laser + cryoescleroterapia) e espuma densa, já é possível tratar praticamente todos os tipos de vasos sem cirurgia, reduzindo os longos tempos de recuperação.

Prevenindo as varizes

Para prevenir as varizes, a Dra. Aline Lamaita cita as mudanças de hábitos de vida, como prática de atividade física, alimentação saudável, evitar tabagismo e evitar sobrepeso. “Fazer o uso de meias elásticas ou algum item para alongamento durante períodos prolongados sentado ou em pé pode ser muito útil no controle do inchaço e dos sintomas. Os cremes não substituem os tratamentos, eles te ajudam no controle dos sintomas, de algumas complicações e esteticamente”, explica a médica.