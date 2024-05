Entenda a importância de resgatar o próprio ritmo  

Há alguns anos, quando deixei a capital paulista para viver com a família na área rural de uma cidade no interior do Estado, acreditava que minhas filhas cresceriam em um ambiente de enorme liberdade, sintonizadas com os ciclos naturais da vida. E que eu, por conseguinte, também experimentaria uma transformação radical no estilo de vida, a qual fluiria com muito mais leveza e calma.

Passados cinco anos e uma pandemia, percebo que não estava equivocado a respeito do que imaginava para elas; deu certo, funcionou! Mas confesso que, no meu caso, talvez pela globalização e conexão em rede de pessoas e trabalhos, ainda me sinto na maioria dos dias imerso em um labirinto de demandas incessantes e pressa desenfreada, tal como era na metrópole.

Mais ainda, à medida que conheço e converso com pessoas de diferentes lugares, noto que todos compartilham a mesma sensação e igualmente se sentem sufocados neste mundo inundado pelo frenesi da modernidade. O cenário atual nos impele a mergulhar em um ciclo interminável de atividades, alimentado pelo imperativo da produtividade e do sucesso. E, em meio a esse redemoinho de expectativas e obrigações, é fácil se perder no emaranhado de compromissos e responsabilidades, negligenciando nosso jeito de ser e a conexão com aquilo que verdadeiramente importa.