Conheça as características dos 5 reinos biológicos

Quanto às formas físicas, os representantes do Reino Monera podem ser cocos (agrupam-se e formam colônias), bacilos, vibriões e espirilos. Locomovem-se com flagelos ou cílios, e a reprodução é assexuada, feita por bipartição.

Esses indivíduos têm importância na decomposição, na fermentação (leite), na farmacologia (antibióticos) e na genética (insulina). Ao homem, esses seres podem causar doenças, como bronquite, coqueluche, disenteria, difteria, faringite, gastrite, leptospirose, meningite, pneumonia, sinusite, terçol, tétano, tuberculose, entre outras.

2. Reino Protista

Esse reino agrupa organismos eucariontes, unicelulares, autótrofos e heterótrofos. Nele, estão as algas inferiores: euglenófitas, pirrófitas (dinoflagelados) e crisófitas (diatomáceas). A complexidade da célula eucariótica desses seres é tão grande que ela – sozinha – executa todas as funções que tecidos, órgãos e sistemas realizam em um ser pluricelular complexo. Locomoção, respiração, excreção, controle hídrico, reprodução e relacionamento com o ambiente são realizados com uma única célula.

Os seres desse reino são, na maioria, aquáticos. Vivem nos mares, rios, tanques, aquários, lodo, nas poças e na terra úmida. Há também espécies mutualísticas, sendo que boa parte delas é parasita de invertebrados e vertebrados.