Veja como superar os desafios de viver a dois

Viajam para destinos incertos, mas planejam a rotina de maneira que a convivência funcione bem em casa e fora dela. Conversam sobre o que sentem e buscam pela melhor solução, mesmo que isso implique ceder em algum ponto. Construíram uma família ao modo deles, encaixando cada preferência e a personalidade de cada um. Óbvio, nem tudo é tão bonito a todo instante. Existem também as tempestades, os desencontros, os estranhamentos. Sei disso porque uma das partes me conta, quando precisa aliviar o coração.

Talvez, antes de responder a essas perguntas, seja importante refletirmos primeiro sobre o que é de fato se desenvolver em par. A Fê Lopes é psicóloga e psicanalista. Ela diz que, na sociedade em que vivemos, as pessoas costumam associar o crescer junto a enriquecer e acumular bens materiais. No entanto, as riquezas adquiridas não atestam propriamente que duas pessoas estão evoluindo juntas.

Conviver é, sim, uma das artes mais bonitas e complexas que existem. E evoluir ao lado de quem amamos faz parte do processo do amor. Mas esse direcionamento de vida pode ser tão ou mais desafiador do que nos aprimorarmos sozinhos. Então, como fazer disso algo prazeroso? Como é possível progredir em par sem ultrapassar nossos espaços, sem nos ferirmos mutuamente?

Muitas vezes, os traumas pelos quais passamos geram defesas que, ao invés de nos aproximar, nos afastam do outro e até de nós mesmos. Além disso, as verdades absolutas, bem como o desejo de poder e de domínio, corroem até as construções mais sólidas. É aí que os laços perdem a leveza e, no lugar, ganham enormes desgastes.

“Isso só quer dizer que nossa conta bancária está se avolumando. Crescer junto é diferente: quer dizer que eu te vejo e que você me vê. Vejo suas potencialidades, vejo suas limitações, e você também vê as minhas. Então, eu posso me fragilizar nessa relação, posso me vulnerabilizar, e a gente vai se ajudar em nossas dificuldades”, observa.

Na prática, só para entendermos melhor, a Fê faz uma comparação com situações cotidianas, como o simples gerenciamento da alimentação em casa. Se eu não tenho o costume de me alimentar bem ou não me importo muito com isso, claramente essa não será minha prioridade. Mas, se tenho comigo outra pessoa que possui hábitos alimentares mais regulares e saudáveis, disposta a me ajudar sem críticas ou cobranças, aos poucos, isso também vai entrando na minha vida. Uma influência do bem.

“Inclusive, quando me der conta, estarei comendo mais salada e, ao perceber que ela acabou, logo eu mesma irei comprá-la”, exemplifica. Em contrapartida, o outro lado oferece algo que faz parte da sua rotina, como a prática de atividade física. Estabelece-se um equilíbrio, uma parceria entre ações e habilidades.

Sob essa perspectiva, crescer junto tem muito a ver com a forma como influenciamos o outro com aquilo que é nosso, com nossos hábitos e costumes diários. “A gente afeta mutuamente a vida um do outro. E é preciso que ambos estejam abertos para se afetar, porque, senão, de nada adianta”, pontua a psicóloga.

É verdade. Eu posso ser a pessoa mais engajada e animada do mundo: se quem está comigo não estiver disposto a seguir em harmonia ao meu lado, aos poucos, começarei a me sentir cansada e sobrecarregada. Pequenos sinais de alerta se acenderão em mim. E eu precisarei estar atenta para respeitá-los.