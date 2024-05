5 saladas proteicas para começar a semana

As proteínas são fundamentais para o bom funcionamento do corpo e, apesar de serem associadas às carnes, também podem ser encontradas em ingredientes vegetais, que desempenham funções essenciais no organismo. “[As proteínas] são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares, síntese muscular, de anticorpos, enzimas, hormônios, neurotransmissores, no transporte de substâncias pelo corpo e são fonte de energia”, explica a nutricionista Alessandra Luglio.

No entanto, se você ainda não sabe como incluir o nutriente na dieta, uma boa alternativa é apostar nas saladas, que são versáteis, práticas de fazer e saborosas. A seguir, confira algumas opções para você testar em casa!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Salada de grão-de-bico com pepino, tomate e pimentão

Ingredientes

400 g de grão-de-bico cozido e sem casca

2 pepinos cortados em rodelas

cortados em rodelas 2 tomates sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de vinagre

Suco de 1/2 limão

3 colheres de sopa de azeite

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o pepino, os tomates, o pimentão e a cebola e misture. Tempere com o vinagre, o suco de limão, o azeite e o sal. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.