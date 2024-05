4 lugares incríveis para visitar em Chicago

Chicago, localizada no estado de Illinois, nos Estados Unidos, é um destino que vale a pena conhecer devido à sua rica história, arquitetura impressionante e vibrante cena cultural. Situada às margens do Lago Michigan, a cidade é conhecida por seus arranha-céus icônicos e oferece uma diversidade de atrações, desde museus de classe mundial até espetáculos de blues e jazz em clubes lendários.

É impossível não se surpreender com Chicago. A cidade é linda e tem muito a oferecer. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Skydeck Chicago

O Ledge no Skydeck Chicago fica no 103º andar, com uma caixa de vidro que se estende por 4,3 metros para fora do edifício, proporcionando vistas inéditas da cidade. Desfrute do visual de 360 graus abrangendo até 50 milhas e quatro estados. No topo do prédio mais alto do Hemisfério Ocidental, é uma experiência “One stop Chicago” com exposições interativas.