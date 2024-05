10 benefícios da meditação para a saúde

Se o estresse está causando ansiedade, tensão e preocupação em você, considere experimentar a meditação. Mesmo dedicando poucos minutos à prática, é possível restaurar a calma e a paz interior, e todos estão aptos a praticá-la.

“O equilíbrio atingido favorecerá a compreensão sobre como agimos, reagimos e enfrentamos as questões que nos trazem satisfação ou sofrimento, viabilizando a estruturação de mudanças internas, as quais nos levarão a buscar transformações no nosso ambiente externo”, enfatiza Edson Moraes, coach executivo e sócio do Espaço Meio.

Você pode meditar em qualquer lugar; em transportes, dentro de casa ou até mesmo em grupos guiados. A prática é adotada por diversos motivos, e os benefícios são expressivos em todas as idades. “Pode parecer estranho no início, mas a persistência na prática diminui a ansiedade, melhora a depressão e o sono, controla a pressão arterial e diminui os batimentos cardíacos”, conta Edson Moraes.