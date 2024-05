8 queijos menos calóricos para quem está de dieta

Quem está de dieta não precisa eliminar o queijo da alimentação, pois existem opções leves que podem contribuir para a perda de peso e favorecer a saúde. Com baixo teor calórico e ricos em proteínas, eles ajudam a promover a sensação de saciedade e a controlar o apetite. Além disso, contêm nutrientes essenciais como cálcio e vitamina D, importantes para a saúde óssea. A seguir, confira oito opções!

1. Ricota

A ricota é uma excelente escolha para quem está de dieta. Com textura suave e sabor delicado, ela é produzida a partir do soro do leite, resultando em um queijo com baixo teor de gordura. Além disso, é rica em cálcio e proteínas.

“A ingestão adequada de proteínas é vital para sustentar a saúde óssea e garantir sua estruturação adequada, juntamente a outros nutrientes essenciais”, explica a Dra. Iana Mizumukai de Araújo, nutricionista da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO).