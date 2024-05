7 dicas para pedalar com mais segurança

A atenção aos detalhes ajuda os ciclistas a se deslocarem com mais tranquilidade nas grandes cidades

Além de mais rápida que carros para a maioria dos trajetos urbanos, a bicicleta tem outros diversos benefícios para pessoas e cidades. Causa menos congestionamento na cidade, é mais econômica (pois a manutenção é mais barata do que manter um carro), além de ter a opção de bikes compartilhadas, serviço reconhecido pela economia. Por último, ótima para a saúde e para o meio ambiente, é um transporte sustentável.

O Código de Trânsito diz que o veículo maior protege o menor e todos cuidam do pedestre. Então, assim como o motorista deve cuidar do ciclista, dê preferência para quem está a pé. Respeito entre todos é fundamental!

4. Sentido da pedalada

Ao pedalar, ande sempre na via e na mesma direção que os carros. Além de ser lei, é perigoso pedalar na contramão. Logo, mesmo que o caminho fique um pouco mais longo, sempre preserve sua segurança e pedale no mesmo sentido dos veículos. E também fique de olho, os carros devem manter 1,5m de distância dos ciclistas, é direito seu!

5. Cuidado ao pedalar em ruas sem estrutura cicloviária

Quando não tiver estrutura cicloviária, as famosas ciclovias ou ciclofaixas, o ideal é pedalar pelo meio das vias, nunca pelo meio fio. Isso permite que você tenha maior margem de manobra em caso de imprevistos na via, como buracos e abertura de portas de veículos estacionados. E não se esqueça de sempre sinalizar suas intenções! Em casos de conversão, sempre indique sua direção com os braços e certa antecedência.

6. O sinal vermelho e a faixa de pedestres

É preciso respeitar o sinal vermelho e a faixa de pedestres. A regra é clara e vale para todos: nunca ultrapasse o sinal vermelho e respeite a faixa de pedestres. Siga as sinalizações de trânsito e proteja quem está a pé.

7. Verifique a bike

Antes de seus trajetos ou depois de uma parada, cheque a campainha, os pneus, o cadeado, a chave e teste os freios. Se estiver de bike elétrica, não esqueça o capacete, pois é um item obrigatório nesse modal.

Por Bruna Zanin