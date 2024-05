3 mitos e verdades sobre a internet que você precisa saber

Especialistas esclarecem algumas dúvidas sobre como utilizá-la com segurança

Em 17 de maio de 1865, foi fundada a União Internacional de Telecomunicações (UIT), agência especializada das Nações Unidas que trata de questões relacionadas às tecnologias de comunicação e informação. Desde então, a data foi escolhida para comemorar o Dia da Internet, a ferramenta que revolucionou a comunicação e o acesso à informação.

Segundo uma pesquisa realizada pelo WebsiteRating no início de 2024, o dia 5 de janeiro registrou 5,3 bilhões de pessoas conectadas no mundo todo, um número equivalente a 66% da população global. Os números grandes não param por aqui: também de acordo com esse levantamento, em 31 de dezembro, foram catalogados mais de 1,13 bilhão de sites na World Wide Web, embora 82% estivessem inativos.

Decerto, a internet é uma grande aliada no nosso dia a dia, mas também pode ser um território desconhecido — e perigoso — para muitas pessoas. E não estamos falando apenas de inteligência artificial e fake news: a internet é um meio propício para promover ataques cibernéticos, como a disseminação de malwares e DDoS, a fim de danificar computadores e roubar dados sensíveis e confidenciais.