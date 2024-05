Veja como o consumo correto de sal favorece a saúde

Médico explica como a ingestão equilibrada ajuda no funcionamento do organismo

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de sal recomendado é de menos de 5 g sal/dia/pessoa, ou < 2 g de sódio/dia/pessoa, considerando todas as fontes, o equivalente a uma colherinha de café.

Durante a Semana Mundial de Conscientização sobre o Sal, que ocorre entre 13 e 19 de maio, é destacada a importância do consumo adequado desse tempero. Isso porque o consumo excessivo pode ser prejudicial à saúde, contribuindo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e cardíacas, além de causar retenção de líquidos. Reduzir a ingestão de sal não apenas alivia a carga sobre os rins, mas também proporciona uma sensação de leveza e bem-estar geral.

Estima-se que a ingestão média de sal entre adultos, com 25 anos ou mais, é de 8,5 g por dia, que é 1,7 vezes superior à recomendação da organização e excede muito a necessidade fisiológica. No Brasil, a média nacional é de 9,3 g/dia, quase o dobro do recomendado.

“O sal não é 100% um vilão para a saúde, [nem] apenas um agente causador de doenças. É necessário para manter, principalmente, o equilíbrio líquido dentro e fora de nossas células. O que se alerta é para seu consumo em excesso”, explica o professor e nutrólogo Dr. Durval Ribas Filho, fellow da Obesity Society FTOS – USA e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Segundo o especialista, a ingestão correta de sal favorece o funcionamento do organismo. “Se ingerido em quantidade adequada, auxilia em várias funções do nosso corpo, como regular o ritmo cardíaco, o volume sanguíneo, a transmissão dos impulsos nervosos, a contração muscular e ainda ajuda a garantir o equilíbrio dos fluidos corporais. Por isso, não deve ser excluído, completamente, de qualquer dieta. Os malefícios que o sal pode causar são a partir de uma dose acima das nossas necessidades fisiológicas”, explica,