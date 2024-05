Veja como coletar e doar leite materno

De acordo com o Dr. Flávio Costa, profissional da área de ginecologia e obstetrícia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, “o leite materno é essencial para os bebês, fornecendo todos os nutrientes que precisam para crescer e se desenvolver de forma saudável. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é amamentar exclusivamente até os seis meses e, depois, continuar com outros alimentos até, pelo menos, os dois anos”.

Após lavar as mãos até a altura dos cotovelos, a lactante deve utilizar um frasco de vidro com tampa de plástico, previamente esterilizado (basta ferver em uma panela com água por 15 minutos). Durante a extração do leite, é preciso utilizar uma touca nos cabelos e máscara cobrindo o nariz e a boca, para evitar contaminação. Feita a coleta, o frasco tem de ser fechado e levado imediatamente para a refrigeração.

Para as lactantes que tenham disponibilidade e queiram doar leite humano, o Dr. Flávio Costa indica os principais cuidados para extrair e armazenar o leite para ser considerado adequado para doação. As medidas também podem ser consideradas por quem precisa coletar o leite para ser ofertado ao próprio bebê quando estiver ausente. Confira:

Na doação de leite materno, qualquer quantidade de leite pode ajudar, uma vez que 1 ml é suficiente para a nutrição de um recém-nascido a cada refeição, a depender do peso. Segundo o médico, “algumas lactantes podem ter restrições que impeçam a doação do leite, como infecções transmissíveis pelo leite e uso de certos medicamentos”.

Após a coleta, o leite materno deve ser mantido refrigerado (Imagem: akids.photo.graphy | Shutterstock)

2. Armazenamento

Segundo informações do Ministério da Saúde, o leite humano pode ser armazenado na geladeira por até 12 horas e, no congelador, por até 15 dias. Todavia, no caso de doação, o prazo são 10 dias. Deve ser mantido na geladeira entre 0 e 4°C, em recipientes apropriados. Para garantir a validade, é recomendado etiquetar o recipiente com a data da coleta.

Locais para doar o leite materno

O Brasil tem a maior Rede de Bancos de Leite Humano (RBLH) do mundo. Para fazer a doação, a lactante pode entrar em contato com o banco de leite mais próximo de sua casa ou ligar no 136 para obter informações de como e quando doar. No site do Ministério da Saúde, é possível encontrar uma lista com os endereços e contatos de bancos de leite em todo o país.

Por Nayara Campos