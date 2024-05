7 receitas de sucos com oleaginosas para ajudar a emagrecer

As oleaginosas, como castanha-de-caju, castanha-do-pará, linhaça e nozes, devem fazer parte da alimentação saudável, pois são ricas em gorduras boas e fibras. Dessa forma, elas ajudam a regular os níveis de colesterol, melhoram o funcionamento do intestino e são benéficas para quem deseja emagrecer.

“Possuem grande quantidade de nutrientes que provocam saciedade, são antioxidantes e ajudam a manter o nível de glicose estável, auxiliando o processo da queima de gordura”, explica a nutricionista Nathalia Bungenstab Sales.

A seguir, confira 7 receitas com oleaginosas para você inserir no seu dia a dia e emagrecer com saúde!