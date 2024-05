5 praias para conhecer em Cascavel

Quem prefere uma atração coladinha à Fortaleza para reunir crianças e família, pode se deliciar com os brinquedos aquáticos do Beach Park, embora os preços estejam tão salgados quanto as águas da Praia de Porto das Dunas, onde fica a atração.

Embora a capital do estado do Ceará não tenha praias deslumbrantes, Fortaleza oferece inúmeros passeios culturais, como a Catedral, o Centro Cultural Dragão do Mar, o Distrito Gastronômico do bairro da Aldeota, e badalada feirinha na avenida Beira Mar, além, é claro, dos vários espetáculos de música e humor que os palcos da cidade apresentam de terça-feira a domingo.

Quando falamos em férias, o que nos vem logo à cabeça são praias, cachoeiras, rios e principalmente a região Nordeste do Brasil. Quando escolhemos um destino repleto de atrações para viajar como o Ceará, ficamos com desejo de visitar Fortaleza, e as praias mais divulgadas daquele estado, como Jericoacoara, Canoa Quebrada, Cumbuco e, mais recentemente, a badalada Fortim.

As principais atrações para quem viaja para Cascavel são suas lindas praias com areias branquinhas e um mar que varia de verde-claro a azul-celeste, muito tranquilas e perfeitas para quem deseja um destino menos movimentado, como é o caso da capital. É um local ideal para qualquer tipo de público: jovens, famílias, casais e até maiores de idade.

Essa cidade é um destino turístico muito interessante, principalmente se você adora o verão! A cidade está localizada bem do ladinho de Fortaleza, a cerca de 66 quilômetros de distância, e é uma alternativa bastante interessante para quem deseja ter férias relaxantes, sem trânsito, com tarifas hoteleiras justas e muitos passeios alternativos e ecológicos, além de uma gastronomia autêntica e autoral baseada em frutos do mar.

Nessa bela região, vale a pena experimentar as delícias da Barraca de praia do Lucivaldo. As especialidades da casa são o polvo, o camarão, a lagosta e os petiscos, mas o carro-chefe é a moqueca de arraia. Quem atualmente coordena é o “corinthiano”, Leonardo da Costa Silva, natural de Cascavel, atuando no segmento de gastronomia já há 20 anos.

Outro roteiro interessante é realizar o passeio de barco que rasga as águas límpidas do forte Rio Choró, proporcionando uma beleza cênica incrível. Dunas, extenso manguezal, revoada de garças brancas e até a prática do famoso eskibunda. Nessa praia, foi gravada cenas importantes da novela Tropicaliente, grande sucesso da teledramaturgia da Rede Globo. O passeio de barco pelo Rio Choró é coordenado por Aldenis. São, no máximo, 35 pessoas, com 1 hora e 40 minutos de duração, saindo de Barra Nova.

É um pouco menos movimentada do que a Praia da Caponga, por isso é bastante procurada por quem não quer muito agito. O local oferece paisagens belíssimas e proporciona lazer diferenciado. Nessa praia, o rio encontra com o mar, formando ilhas de dunas douradas e enormes piscinas naturais. Depois da maré cheia, vale realizar agradáveis passeios de caiaque e, dependendo da data, é possível praticar o kitesurf.

Os seus quiosques atraem bastante jovens para o lugar. Em Caponga também ocorrem as tradicionais Regatas de Jangada, com a participação de vários jangadeiros de toda a região. Também é bastante frequentada por famílias, principalmente por pessoas mais idosas.

A Praia da Caponga é uma das mais procuradas pelos turistas na cidade de Cascavel e a mais famosa. A praia oferece uma boa infraestrutura para receber os turistas, com quiosques, restaurantes e diversas casas de temporada e boas pousadas. Tem também o melhor comércio dentre as outras praias da cidade. É frequentada por diferentes tipos de turistas, desde jovens até famílias com crianças. Isso porque suas águas são bastante tranquilas, ideais para banhos relaxantes.

Opção de hospedagem

Quem deseja uma hospedagem de responsa e com uma pegada natural e ecológica pode se surpreender com a Pousada Por do Sol, coordenada pelo casal Aldana Natal e Eulisses Grasso. Esses argentinos, que já têm sotaque de cearense, estão na região há 15 anos e preparam como ninguém massas, pizzas com o toque natural argentino, além de uma cozinha autoral que privilegia produtos da terra. No fundo da pousada, há uma piscina deliciosa, além de área kids. Os 10 apartamentos são confortáveis. Vale a pena, no final da tarde, andar de caiaque nas piscinas naturais que ficam à beira do empreendimento.

3. Praia do Balbino é reduto ecológico de preservação

Quer aproveitar uma praia linda, bastante natural e tranquila? Então a Praia do Balbino é o lugar certo. Não é muito procurada pelos turistas, principalmente durante a baixa temporada, mas, mesmo no verão, o lugar costuma ser mais tranquilo do que outras praias da região. Oferece algumas barracas à beira-mar, o que é ótimo para quem gosta de degustar deliciosos petiscos curtindo a brisa do mar.

Essa praia fica numa reserva ambiental e possui uma das maiores áreas de mangue preservadas do litoral nordestino. Além disso, tem na resistência de seu povo uma luta contínua para garantir as terras que alguns invasores e especuladores tentaram por anos se apropriar.