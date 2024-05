8 cuidados essenciais com a saúde após enchentes

Médico ensina cuidados essenciais que devem ser tomados pela população afetada por inundações no Rio Grande do Sul

Chuvas torrenciais afetaram 90% do estado do Rio Grande do Sul ao longo das últimas semanas, impactando a vida de mais de 2 milhões de pessoas. A previsão do Climatempo é que, a partir do dia 15 de maio, haja uma trégua pluvial, com a diminuição de chuvas e uma frente fria chegando às terras gaúchas.

Com a redução no volume de água das inundações, no entanto, é importante que a população adote alguns cuidados com a saúde, tendo em vista que enchentes desencadeiam uma série de desafios de saúde pública, conforme destaca o responsável técnico pela rede AmorSaúde, o Dr. Alexandre Pimenta. Confira os cuidados essenciais que devem ser tomados pela população afetada por inundações, listados pelo profissional:

1. Cuidado com alimentos contaminados

Após uma enchente, é fundamental descartar alimentos que entraram em contato com a água ou que possam ter sido contaminados. Isso evita doenças transmitidas por alimentos infectados, como intoxicação alimentar.