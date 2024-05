5 receitas de sucos funcionais para uma vida mais saudável

Aprenda a preparar bebidas ricas em nutrientes que ajudam no funcionamento do organismo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, menos as pedras de gelo, e bata por 3 minutos. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco para melhorar a digestão

Ingredientes

1/2 abacaxi descascado e picado

1 pepino descascado e picado

1 maçã com casca e sem sementes picada

Suco de 1 laranja

200 ml de água

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, o pepino, a maçã, o suco de laranja e a água. Bata bem até obter uma bebida homogênea. Adicione as folhas de hortelã e bata por mais alguns segundos. Coe o suco se desejar, transfira para uma jarra, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco detox de beterraba (Imagem: nblx | Shutterstock)

Suco detox de beterraba

Ingredientes

1 beterraba descascada e ralada

1 maçã com casca e sem sementes picada

1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas

Suco de 1 limão

200 ml de água

Pedras de gelo para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até incorporar bem. Coe o suco com a ajuda de uma peneira. Transfira para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.