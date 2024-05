5 filmes indicados ao Festival de Cannes para você assistir

Produzido por Karim Aïnouz, vencedor da mostra ‘Un Certain Regard’ de Cannes com ‘A Vida Invisível’, a produção brasileira concorre à Palma de Ouro na 77ª edição do festival de cinema. Na obra, Heraldo (Iago Xavier), um jovem de família humilde que cumpre pena em uma unidade socioeducativa, sai da detenção e se hospeda no Motel Destino. No local, ele conhece uma mulher que vive um relacionamento abusivo com um ex-policial, também dono do motel, e tudo muda quando eles se relacionam.

2. Kinds of Kindness

‘Kinds of Kindness’ narra três histórias diferentes que giram em torno de um policial que tenta assumir o controle da própria vida (Imagem: Reprodução digital | Film4, Element Films e Disney Pictures)

O grego Yorgos Lanthimos apresenta o seu primeiro filme após ‘Pobres Criaturas’. O longa, que traz Emma Stone novamente em destaque, narra três histórias diferentes que giram em torno de um policial. O homem tenta assumir o controle da própria vida enquanto lida com uma esposa que parece diferente e uma mulher que procura por habilidades especiais.