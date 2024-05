4 dicas para gerenciar o estresse no ambiente de trabalho

Em um mundo corporativo cada vez mais competitivo e exigente, é comum que as pessoas tenham que enfrentar situações estressantes, pressões e desafios que podem afetar negativamente a saúde mental. No entanto, adotar práticas que promovam o equilíbrio emocional pode ajudar a lidar com essas dificuldades de maneira mais eficaz.

A seguir, confira algumas atitudes para cultivar a saúde mental no ambiente de trabalho:

1. Estabeleça limites saudáveis

Defina limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. Isso inclui evitar levar demandas para casa, desconectar-se de dispositivos eletrônicos após o expediente e reservar tempo para atividades que tragam prazer e relaxamento.