No Brasil, as profissões mais bem pagas podem depender de muitos fatores, como demanda do mercado, empresas, tempo de experiência dos profissionais e estado. Mesmo assim, é possível citar campos que, em geral, tendem a ser mais lucrativos, oferecendo alta remuneração ao longo do tempo.

Confira, abaixo, 7 profissões mais bem pagas no Brasil!

1. Médico especialista

Médicos de especialidades como neurocirurgia, cardiologia, intervencionista, cirurgia plástica, entre outras, tendem a ter altos salários, com mais de R$ 15 mil mensais, podendo ultrapassar R$ 20 mil, dependendo da especialidade e do local de trabalho.