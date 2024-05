Mais que um destino exótico, o Vietnã além de oferecer muita cultura, praias e lindas paisagens, tem uma história incrível. É impossível visitar esse pequeno país asiático e não se apaixonar por ele!

A seguir, confira 4 lugares para conhecer no Vietnã!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Ho Chi Minh

É a cidade com o maior número de motocicletas no mundo! E elas são usadas de todas as formas, por restaurantes, lojas e transporte de tudo que você pode ou não imaginar. Próximo dali ficam os famosos túneis de Cu Chi, onde os vietnamitas se esconderam por anos para conseguir sobreviver durante a guerra contra os Estados Unidos.