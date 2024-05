Veja quando a nutrição parenteral é indicada para recém-nascidos

O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto para mãe. No entanto, não é sempre que isso pode acontecer. Isso porque, em alguns casos, o recém-nascido não pode usar a via digestiva. Por isso, a solução é utilizar a nutrição parenteral, que ajuda a fortalecer o organismo do bebê.

“A nutrição parenteral é uma alternativa segura, especializa e projetada para fornecer os nutrientes necessários para promover o crescimento, ganho de peso e desenvolvimento do bebê”, diz Priscilla Barreto, nutricionista especialista em nutrição parenteral e enteral e Medical Science Liaision da Baxter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Indicação da nutrição parenteral

Existem dois tipos de nutrição, a enteral (NE), que precisa da via digestiva, e a parenteral (NP), inserida no bebê diretamente pela veia (via endovenosa). “Em casos de bebês prematuros ou de extremo peso, a nutrição parenteral muitas vezes se torna necessária e exerce um papel fundamental para garantia da saúde”, explica a profissional.