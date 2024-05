9 livros para quem ama os animais

A literatura nos convida a explorar a profunda conexão entre humanos e animais (Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Os animais habitam nossas vidas de maneiras profundas e significativas, oferecendo lições preciosas sobre amor, respeito e empatia. Seja em casa, nos parques ensolarados ou nas vastas paisagens naturais, suas presenças nos lembram constantemente da beleza e da diversidade do mundo ao nosso redor. Na busca por compreender melhor esses seres extraordinários, a literatura se revela uma aliada poderosa. Por meio das páginas de livros, podemos mergulhar em histórias que celebram a conexão humana-animal e nos inspiram a enxergar o mundo com olhos gentis. Por isso, confira 9 obras cativantes, capazes de encantar os corações dos amantes de animais!

1. Sete bruxas e um gato temporário Em “Sete bruxas e um gato temporário”, Bijoux busca lar e aceitação em uma jornada mágica e desafiadora (Imagem: Divulgação | Editora Galera Jr.) Para interessados em ficção de cura, com enredos acolhedores e reconfortantes, esta é uma boa pedida. A história criada por Índigo Ayer é de Bijoux, um Gato Temporário (GT) do Disk Katz, serviço que disponibiliza felinos para auxiliar bruxas em experimentos mágicos. Quando um feitiço dá errado, ele decide se aposentar e encontrar um lar permanente. Mas esta jornada em busca por aceitação e pertencimento será desafiadora, com magia perigosa e clãs de bruxas. 2. Meu doguinho e eu! “Meu doguinho e eu!” celebra a conexão única entre humanos e cães (Imagem: Divulgação | Editora Moah!)

Não é à toa que os cães são considerados os melhores amigos das pessoas: eles “fazem festa” quando a família chega em casa, ou choram de saudade quando se está longe. E para celebrar esta amizade tão especial, a dica é mergulhar nesta leitura interativa de Heloisa Hernandez do Nascimento. Ao longo das páginas, é possível contar a própria história com seu doguinho, relembrar o que aconteceu no primeiro encontro com o pet e registrar todas as aventuras que viveram juntos. 3. O Conto da Baleia “O Conto da Baleia” transmite lições de educação ambiental de forma divertida (Imagem: Divulgação | Caminho Suave) Por meio da amizade inusitada entre um menino e uma baleia, a autora Karen Swann oferece uma forma divertida e explicativa para famílias e educadores introduzirem para as crianças conteúdos sobre educação ambiental. A partir do desenvolvimento de conceitos como responsabilidade e coletividade, mostra aos pequenos a degradação dos mares, alerta sobre os perigos da poluição plástica no oceano e ensina a preservar a natureza. 4. O Pequeno Peregrino Ilustrado “O Pequeno Peregrino Ilustrado” narra uma jornada de fé e coragem entre animais sábios e corajosos (Imagem: Divulgação | Mundo Cristão) O coelho Cristão e a coelha Cristiana passam por provações e triunfos ao conduzirem a narrativa que envolve a busca pela fé. Neste livro de Helen L. Taylor, repleto de lições de coragem e perseverança, outros animais como esquilo, coruja, rato e texugo ganham espaço. Estes bichos sábios e corajosos auxiliam o herói na procura por redenção. É uma obra para encantar, inspirar e lembrar que cada ser tem papel importante na jornada da vida. 5. Solução do peixe-boi “Solução do peixe-boi” conta uma história de solidariedade e coragem na vida de um peixe-boi (Imagem: Divulgação | VR)

Uma história de superação e amizade na fauna brasileira! Nesta obra, a cordelista Mari Bigio e a ilustradora Joana Lira apresentam um peixe-boi que enfrenta um soluço que parece não ter fim. Sem perder a esperança, o mamífero aquático conta com a ajuda dos amigos da floresta: garça, cobra-d’água, paca, jacaré, tainha, sapo e até um ratinho, que tentam encontrar um jeito de salvá-lo. 6. Eu Queria Poder te Dizer “Eu Queria Poder te Dizer” explora o luto na infância por meio da emocionante jornada de uma raposa e sua avó (Imagem: Divulgação | VR) Compreender os sentimentos e lidar com o luto na infância. É isso que o pequeno leitor vai descobrir no livro de Jean-François Sénéchal. Ao acompanhar a jornada emocional de uma pequena raposa que perdeu a avó, a personagem mostra que falar sobre as emoções, escrever carta de despedida, ir a lugares que frequentavam juntas e até mesmo reviver recordações felizes são formas de compreender e lidar com o luto e a tristeza.