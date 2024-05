8 maneiras de substituir o açúcar em receitas

Porém, é “desaconselhado o seu uso generalizado como substituto do açúcar comum. Em excesso, o mel, assim como o açúcar-mascavo ou refinado, também engorda e faz subir a glicemia”, esclarece a nutricionista Solange Almeida.

2. Banana

Amassar uma banana madura e incorporá-la à massa de bolos, por exemplo, é uma maneira saudável de adoçar. Ela se trata de uma excelente fonte de nutrientes, incluindo potássio, vitaminas B6 e C, fibras e antioxidantes. Além disso, seu baixo índice glicêmico a torna uma opção ideal para controle do açúcar no sangue.

3. Tâmara

Tâmaras são uma fonte natural de doçura! Elas podem ser embebidas em água morna para amolecer e, em seguida, misturadas em smoothies, barras de cereal caseiras ou até mesmo usadas como base para cremes e molhos doces.