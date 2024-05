Veja como decidir entre ração e alimentação natural para o pet

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Mars Petcare e divulgada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, cerca de 40% dos tutores não têm certeza se seus cães ou gatos estão no peso ideal, e quase 25% admitem oferecer alimentos inadequados.

Negligenciar os cuidados relacionados à nutrição é um risco à saúde. O alerta é da médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba – instituição da Ânima Educação.

Sempre que houver suspeita de intoxicação alimentar ou ingestão de ossos inadequados, a orientação é procurar um veterinário imediatamente para que o tratamento seja instituído a tempo.

A escolha entre ração e alimentação natural depende de fatores individuais do pet, como idade, porte e estilo de vida (Imagem: Monika Wisniewska | Shutterstock)

Ração ou alimentação natural

As opiniões se dividem entre ração e alimentação natural, mas com os devidos cuidados ambas podem ser utilizadas. De acordo com a médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, seja qual for a opção, é preciso levar em conta fatores como idade, porte, peso e estilo de vida do pet.

Outro detalhe é com relação à quantidade diária de alimento, que deve ser dosada corretamente, sempre com orientação profissional. “Isso é importante para evitar que o pet fique desnutrido ou com sobrepeso, condições que podem levar ao desenvolvimento de várias outras doenças”, ensina a professora do UniCuritiba.

Sobre a escolha entre ração ou alimentação natural, Ana Elisa Arruda Rocha comenta: “Seria estranho para mim, como profissional da saúde, dizer que alimentos industrializados são a melhor opção em todos os casos. A ração é um alimento industrializado com ampla variedade de opções no mercado. De modo geral, espera-se que contenha todos os nutrientes que o pet precisa e seu fornecimento costuma ser mais prático para os tutores.”

Cuidados com alimentação natural

Mesmo oferecendo benefícios à saúde do animal, a alimentação natural também requer cuidados. “Ao menor sinal de hipersensibilidade a esse tipo de alimento, recomendo que o médico-veterinário seja informado. Animais com alergias de pele, inflamações repetidas de ouvido, coceira, fezes amolecidas, gases e vômitos frequentes precisam passar por uma avaliação diferenciada em relação à alimentação, assim como pacientes portadores de doenças autoimunes ou com histórico de neoplasias”, explica a professora.