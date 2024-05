Navegando por diferentes versões de nós

Quinze anos. Meus pequenos, Clara e Lucas, fizeram 15 anos. Há algumas semanas, levei meu menino, Lucas, ao médico. Na hora de subir um lance de escadas para entrar na sala de exames, fiz graça. Olhei para ele à procura de uma risada. Nada. Nem percebeu. Na saída, perguntei se tinha lembranças dele pequenino comigo. “Claro.” Que bom que se lembra. Faço força para manter os detalhes vivos em mim.

Na volta para casa, conversei sobre como era difícil vê-lo crescer, deixar de ser meu menino. Ele sorriu. Me abraçou. “Está tudo bem, mãe.” Amo o jovem que ele está se tornando, mas sinto falta do menino. Das brincadeiras, do sorriso fácil, das fantasias. O olhar, eu sei, ainda é o mesmo. Aquele que me acolhe com amor

Convivendo com partes ausentes

Uma das lições mais preciosas aprendidas é que podemos conviver, ao mesmo tempo, com as diferentes versões dos nossos filhos. O bebê, a criança, o adolescente. Todas estão em mim e nele. Às vezes, saio em busca do abraço dele aos 3. Às vezes, preciso das palavras do rapaz de 15.