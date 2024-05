7 receitas com frango para melhorar o ganho de massa muscular

Descasque e corte a batata em pedaços. Em seguida, transfira para um recipiente e adicione o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture bem e reserve. Em outro recipiente, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Transfira o frango e a batata-doce temperados para uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Em banho-maria, cozinhe a vagem por 5 minutos. Sirva em seguida.

A seguir, reunimos 7 receitas fáceis e saudáveis com frango para melhorar o resultado do seu treino. Confira!

O frango figura entre os alimentos mais consumidos por quem busca manter uma dieta equilibrada e aumentar o ganho de massa muscular, graças à sua riqueza em proteínas magras e vitaminas do complexo B. Desempenha, portanto, um papel essencial no aumento do metabolismo corporal. Além disso, permite preparos variados e tem um custo acessível.

Frango grelhado com legumes

Ingredientes

300 g de peito de frango cortado em tiras finas

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e picada

descascada e picada 1/2 xícara de chá de batata descascada e picada

1/2 xícara de chá de vagem cozida

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, salsa e tomilho a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as tiras de frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar enquanto prepara os legumes. Em panelas separadas, coloque a cenoura e a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os legumes para um recipiente. Junte a vagem e tempere com sal, pimenta-do-reino, salsa, tomilho e azeite. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as tiras de frango e grelhe-as até que dourem. Retire do fogo e sirva com os legumes reservados.

Berinjela recheada com frango

Ingredientes

150 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite

1 berinjela

500 g de pimentão vermelho sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, corte a berinjela ao meio no sentido do comprimento. Retire o miolo e reserve-o. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Junte o pimentão, o tomate e a cebola e refogue por mais 5 minutos. Junte a polpa da berinjela reservada e o molho de tomate e cozinhe por 4 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie a berinjela e sirva em seguida.