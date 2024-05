7 dicas para usar papel de parede na decoração

“A instalação é rápida e, se você cansou do papel, pode remover e usar em outro lugar até substituir por outro. Isso facilita a transformação da casa com uma troca simples, sem sujeira, como na pintura”, ressalta o arquiteto André Henning.

1. Aplique em destaque

O papel de parede não precisa ser aplicado em todas as paredes do cômodo. Assim, defina um local para dar destaque utilizando o material. Você pode escolher apenas uma parede no banheiro ou na sala de estar, por exemplo, e combinar a estampa com a decoração do ambiente, tornando o visual mais agradável.

“Quem deseja apostar no papel de parede para uma nova decoração no banheiro, é legal utilizar um modelo com microtexturas, pois eles proporcionam um efeito bem interessante ao local, deixando-o muito mais aconchegante e moderno”, revela o arquiteto Leandro Neves.

2. Tenha a medida da parede em mãos

Essa etapa é fundamental no momento de comprar o material. Aqui, serão definidos quantos rolos de papel de parede serão necessários para a aplicação. Neste processo, as lojas costumam disponibilizar um profissional para fazer a medição da parede. Porém, caso você realize essa etapa, sempre considere 20% de folga a mais para evitar gastos desnecessários e erros de corte.