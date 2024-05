6 dicas para se proteger de golpes online no Dia das Mães

À medida que o Dia das Mães se aproxima, diversas pessoas recorrem às compras online para encontrar o melhor presente. No entanto, por trás da facilidade e do conforto oferecido pela internet estão os perigos de fraudes digitais. De acordo com um estudo realizado pela plataforma de compra e venda OLX, fraudes e golpes digitais geraram um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão para os brasileiros somente em 2023.

“É importante pesquisar a reputação da loja em páginas de reclamação, já que elas podem conter relatos de consumidores que foram vítimas de golpes ou fraudes online , além de informações sobre possíveis práticas enganosas. Também é recomendável buscar o histórico da empresa em outras páginas da internet. Com base nas informações coletadas, o consumidor pode escolher fazer negócios apenas com empresas que tenham uma boa reputação e um histórico positivo”, recomenda.

É importante tomar cuidados com golpes que acontecem via e-mail (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Golpes por e-mail também merecem atenção

Apesar dos golpes em sites falsos serem frequentes, outra ameaça que tem deixado muitos usuários assustados são aqueles por spam via e-mail. De acordo com um relatório feito pela Kaspersky, empresa russa de produção de softwares, o Brasil teve 134 milhões de tentativas de phishing entre 2022 e 2023. O especialista alerta que checar o domínio do e-mail é o primeiro passo, pois deve corresponder ao domínio do site oficial.

5. Desconfie do que é muito atraente

Promoções muito surpreendentes, itens raros e de difícil acesso disponíveis com facilidade e em grandes quantidades são cenários que parecem tentadores, mas merecem atenção por outro motivo: “É fundamental desconfiar do que é muito tentador. Hoje, os phishings estão cada vez mais elaborados e bem-feitos. Ofertas muito atraentes podem ser uma estratégia para trazer vítimas para sites falsos ou lojas não confiáveis, onde os dados pessoais ou financeiros podem ser roubados”, alerta o especialista.

A engenharia social é uma prática de manipulação muito utilizada por golpistas, que se aproveitam de datas comemorativas e do desejo de economizar dinheiro e criam promoções falsas para atrair consumidores desavisados.

“Esse tipo de isca pode levar para sites onde as informações de login, senha e detalhes financeiros são roubados. Essas informações podem ser usadas para acessar contas bancárias, de e-mail e outros dados pessoais”, complementa Denis Riviello.

6. Use antivírus e softwares de proteção

Hoje em dia existem extensões de navegadores que podem auxiliar na identificação de sites maliciosos. “As extensões são plugins que complementam as funcionalidades do navegador. Elas têm o intuito de bloquear anúncios em páginas da web, fazer anotações, verificar a ortografia e muito mais para garantir segurança. Vale a pena pesquisar sobre os plugins mais recomendados para o tipo de browser usado e instalá-los”, comenta Denis Riviello.