5 dicas para começar a praticar natação

A natação é uma forma de exercício aeróbico de baixo impacto, que fortalece os músculos, melhora a resistência cardiovascular e ajuda na manutenção de um peso saudável. Além disso, a prática ajuda a aumentar a flexibilidade, melhorar a postura e promover a coordenação motora.

No entanto, seus benefícios não se limitam apenas ao corpo. A natação também é altamente benéfica para a saúde do cérebro, inclusive para a memória. Segundo estudo publicado no periódico Physiological Reports, esse tipo de atividade física pode melhorar as memórias de curto e longo prazo. Além disso, conforme a pesquisa, a natação parece melhorar o desempenho acadêmico e profissional entre crianças, jovens e adultos mais velhos, com e sem déficits cognitivos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para Raissa, professora de Natação do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), a natação é mais do que um esporte, é uma ferramenta de enriquecimento cerebral. “Ao nadar, não apenas exercitamos o corpo, mas também desafiamos a mente, o que é essencial para a saúde cognitiva a longo prazo”, afirma.