4 dicas para tirar a dupla cidadania europeia

A cidadania é mais do que um simples status legal, é um vínculo emocional, cultural e político que une a pessoa a uma nação. No entanto, em um mundo cada vez mais globalizado, a dupla cidadania emergiu como uma ferramenta valiosa para superar os entraves impostos pelos países. Este fenômeno não apenas beneficia as famílias, mas também fortalece as relações internacionais e promove a diversidade cultural.

“O primeiro passo é garantir todos os documentos necessários, como certidões de nascimento, casamento, óbito – tanto do requerente quanto dos seus familiares antepassados diretos que são relevantes para o processo. Além disso, a facilidade do processo também pode depender da proximidade do grau de parentesco com o antepassado que tenha a cidadania. Ou seja, quanto mais próximo o parentesco, mais fácil pode ser o processo. Se houver alguém da família do requerente com a cidadania reconhecida, é possível aproveitar alguns documentos para dar agilidade no processo”, explica.

Pensando em todo o processo, Rodrigo Gianesini elenca quatro dicas para quem deseja tirar a dupla cidadania e não quer enfrentar os entraves que os países proporcionam. Confira!

1. Tempo de espera

No caso da cidadania italiana, a via administrativa no Brasil possui um longo tempo de espera, podendo ultrapassar dez anos. Se o requerente optar por tempo de residência na Itália, levará cerca de 90 dias a seis meses. No caso da via judicial, que pode ser realizada sem sair do país, o período para conclusão do processo varia entre seis meses e dois anos.