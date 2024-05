Entenda como transtornos alimentares afetam a saúde do coração

Médico explica como algumas condições podem interferir no funcionamento desse órgão

De acordo com o psiquiatra Dr. Flávio H. Nascimento, os transtornos alimentares podem surgir a partir da combinação entre diversos fatores, como genética, saúde psicológica e questões sociais e culturais. “Eles agem basicamente de duas formas: distorcendo a imagem corporal do paciente ou afetando a sua percepção sobre os alimentos, os vendo como nocivos ou válvulas de escape”, explica o especialista.

Na jornada para manter a saúde do coração, a alimentação é um dos pilares fundamentais. Os alimentos que consumimos afetam diretamente fatores de risco cardiovasculares, como o nível de colesterol no sangue, a pressão arterial, a inflamação e o peso corporal. Todavia, os transtornos alimentares, que distorcem a forma como o paciente se alimenta, também podem impactar diretamente a saúde cardiovascular, como explica o cardiologista Dr. Roberto Yano.

Além do tratamento clínico, também é possível adotar algumas práticas alimentares na rotina para evitar transtornos alimentares e manter a saúde do coração, como explica o Dr. Roberto Yano:

1. Estabeleça uma dieta balanceada

Evite excessos, principalmente de ultraprocessados e comidas com alto teor de gorduras. Priorize alimentos naturais, como frutas, vegetais, grãos integrais, gorduras saudáveis, como as encontradas em abacate, nozes e peixes.

2. Reduza o consumo de gorduras

Limite o consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas e trans, como carnes gordurosas, produtos lácteos integrais e alimentos processados. Estes alimentos podem aumentar os níveis de colesterol LDL (o “mau” colesterol), promover a formação de placas nas artérias e aumentar o risco de doenças cardíacas.

3. Controle o consumo de sal

O brasileiro consome, em média, mais sal do que a recomendação diária, que é de 5 gramas. Por isso, reduza a ingestão de sal, optando por temperos naturais e limitando o consumo de alimentos processados e fast-foods, que são normalmente ricos em sódio.

4. Evite o excesso de açúcar

O consumo de açúcares adicionados, como refrigerantes, doces e alimentos industrializados, podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, estimulando obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e inflamação.

5. Hidrate o corpo

Beba bastante água ao longo do dia para manter a hidratação adequada e apoiar a saúde cardiovascular por meio da regulação da pressão arterial e melhora do transporte de oxigênio para as células

Por Adriana Quintairos