4 dicas para treinar o cachorro para levar as alianças no casamento

Quando se trata de casamento, cada detalhe é planejado detalhadamente para criar memórias inesquecíveis, seja para os noivos ou para os convidados. A entrada das alianças, por exemplo, é um momento emocionante. E ele pode se tornar ainda mais especial se for feito pelo cachorro do casal. Por isso, abaixo, Wagner Brandão, comportamentalista animal, explica como começar a treinar o seu animal de estimação para a ocasião!

1. Comece o treinamento com antecedência

Não deixe o treinamento para a última hora. Comece a preparar seu cachorro para o papel no casamento com pelo menos algumas semanas de antecedência. Isso dará tempo suficiente para que ele se acostume com o ambiente e as novas atividades. “Se o casal tem o sonho de trazer seu cachorro para a cerimônia, eles precisam ter em mente de que é uma tarefa que demanda muitos dias de treinamento e paciência. Mas não é impossível”, diz o especialista.

2. Treine regularmente

Estabeleça uma rotina de treinamento consistente e dedique tempo todos os dias para trabalhar com seu cachorro. Use reforço positivo, como petiscos e elogios, para incentivar o bom comportamento.