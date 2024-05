6 receitas fit sem glúten

Pão de queijo (Imagem: Marcelo_Krelling | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O glúten é uma proteína presente na composição de cereais e farinhas que, quando consumido por pessoas com doença celíaca, pode causar problemas à saúde do corpo. Além disso, também é uma substância que deve ser evitada por quem deseja emagrecer, pois assim reduz-se o consumo de alimentos como pães, bolachas e bolos, consequentemente diminuindo o valor calórico ingerido. No entanto, isso deve ser feito com acompanhamento médico. "Caso um indivíduo queira retirar o glúten, a lactose ou qualquer outro tipo de nutriente da alimentação, o recomendado é buscar um nutricionista para que ele faça as devidas substituições, evitando que o organismo tenha algum tipo de déficit", recomenda o nutricionista Ricardo Zanuto. A seguir, confira 6 receitas simples, gostosas e sem glúten para você manter a dieta em dia!

Pão de queijo Ingredientes 1 xícara de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 colheres de sopa de queijo cottage

1/4 de xícara de chá de água quente

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a água, o sal e o azeite e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque os polvilhos, a farinha de arroz e o queijo e mexa até incorporar. Junte a mistura reservada e mexa até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha, repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. Bolo de frutas Ingredientes 6 bananas descascadas e cortadas em rodelas

1 xícara de chá de farelo de aveia sem glúten

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia sem glúten

4 ovos

1 colher de sopa de canela em pó

2/3 de xícara de chá de uva-passa preta

2/3 de xícara de chá de uva-passa dourada

3/4 de xícara de chá de ameixa seca picada

3/4 de xícara de chá de damasco picado

1 xícara de chá de castanha-do-pará picada

1 xícara de chá de nozes picadas

2 maçãs sem sementes e cortadas em cubos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de coco e canela em pó para polvilhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o farelo e a farinha de aveia e bata bem. Transfira para um recipiente, adicione a canela, as frutas, as castanhas-do-pará e as nozes e misture até incorporar. Acrescente o fermento químico e mexa bem. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de coco e canela em pó, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. Panqueca de frango Ingredientes Massa

2 1/2 xícaras de chá de polvilho azedo

4 colheres de sopa de óleo

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 colher de chá de sal

Azeite para untar Recheio 4 peitos de frango cozidos e desfiados

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Polpa de 1 tomate

1 xícara de chá de queijo cottage

Sal, azeite, noz-moscada ralada e cheiro-verde picado a gosto Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa, despeje sobre a panela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve. Recheio Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e cozinhe por 5 minutos. Junte a polpa de tomate e o queijo cottage e misture bem. Tempere com sal, cheiro-verde e noz-moscada. Após, desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, recheie as panquecas. Enrole cada uma e sirva em seguida. Quibe de couve-flor Ingredientes 300 g de carne moída

100 g de couve-flor

1 cebola descascada e picada

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de hortelã picadas a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um liquidificador, coloque a couve-flor e triture bem. Despeje a mistura sobre a carne, adicione a cebola e as folhas de hortelã e misture bem. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um quibe. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Biscoito de chocolate (Imagem: NoirChocolate | Shutterstock) Biscoito de chocolate Ingredientes 2 ovos

4 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1 xícara de chá de avelãs trituradas

1 colher de sopa de cacau em pó

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1 pitada de sal

1 xícara de chá de farinha de coco

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de café de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco, o leite, o sal, o cacau em pó e o açúcar e bata bem. Transfira para um recipiente, adicione as avelãs, a farinha de amêndoas e de coco e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de amêndoas e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Corte no formato de um círculo e disponha os biscoitos sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar as laterais. Sirva em seguida. Dica: sirva decorado com avelãs trituradas e folhas de hortelã.