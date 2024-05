Veja o que a série Bebê Rena ensina sobre amor

Na série da Netflix “Bebê Rena”, inspirada em eventos reais e na peça de Richard Gadd apresentada no Edinburgh Festival Fringe de 2019, mergulhamos na vida do comediante Donny Dunn (Richard Gadd), que se vê envolvido com Martha (Jessica Gunning), uma mulher em meio às suas próprias batalhas pessoais. O que começa como um encontro casual rapidamente se transforma em uma relação obscura e perturbadora, levando este homem a confrontar traumas profundos de seu passado.

Quando o amor falha em ser saudável, ele nos toma de modo não saudável (Imagem: eamesBot | Shutterstock)

Relação da série com a mitologia

Para Luiz Fellipe, a série tem relação com a mitologia grega. “A situação retratada na série nos faz lembrar da história mitológica de Eros, que representa o amor, mas um tipo de amor que chamo de ‘amor potência’. Eros era filho de Ares, deus da guerra e do impulso, com Afrodite, deusa da beleza. Ou seja, a junção do impulso com a beleza gerou o amor, mas um que tem poder sobre nós. O impulso de amar e ser amado é tão inescapável, que quando não o conseguimos de formas saudáveis, ele nos toma de modos não saudáveis, como o que aconteceu na série”, explica.

A mitologia é um meio importante de expressão do inconsciente coletivo e da condição humana. Por isso, analisar as histórias presentes nessa ‘enciclopédia de mitos’ ajuda a entender mais as questões existenciais dos indivíduos.