6 estratégias para aumentar a reputação online do seu negócio

Especialista ensina técnicas para manter uma gestão eficiente no Google e alavancar sua marca

O monitoramento constante é essencial para uma gestão de reputação eficaz. Utilize ferramentas como o Google Alerts para ser notificado quando a marca for mencionada online, permitindo um acompanhamento e resposta rápida a qualquer menção da marca.

Assim, manter uma gestão eficiente no Google é vital para alavancar o seu negócio. No entanto, se você não sabe por onde começar, não precisa se preocupar, pois Fernando Farias, CEO da Gofind (plataforma de serviços de tecnologia da Informação), elenca 5 estratégias para ajudar os empreendedores que desejam elevar a sua reputação na plataforma. Confira!

2. Invista em otimização SEO

A otimização para mecanismos de busca (SEO) é fundamental para que os aspectos positivos da marca se destaquem nos resultados do Google. Invista em conteúdo de alta qualidade. Usar palavras-chave estratégicas — como “gestão de reputação online” e “SEO para marcas” — é uma estratégia robusta de backlinks para ascender no ranking.

3. Engaje o seu público

O engajamento é a chave para o sucesso. Interaja com avaliações e comentários, sejam eles positivos ou negativos, de forma profissional e construtiva. Demonstre que a marca valoriza o feedback dos clientes e está comprometida com a excelência no atendimento.