6 dicas para manter os cabelos sempre hidratados

A hidratação adequada dos cabelos ajuda a prevenir a quebra, o ressecamento, as pontas duplas e outros problemas capilares, além de proporcionar um aspecto mais brilhante, bonito e sedoso. Nesse sentido, existem diversos cuidados específicos que podem ajudar a manter os fios hidratados. Por isso, a terapeuta capilar Renata Fraga lista alguns hábitos que auxiliam. Confira! 1. Coloque leave-in na rotina Use leave-in apropriado para o seu tipo de cabelo. Ele funciona como uma película protetora dos fios. Além disso, escolha as opções com filtro solar. 2. Enxágue o cabelo após o mergulho Sempre que der um mergulho no mar ou na piscina, se possível, enxágue o cabelo com água corrente. Desse modo, você retira o excesso de resíduos presentes na água, como o sal e o cloro, que danificam os fios.

Tratar os cabelos com óleos naturais ajuda na hidratação (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) 3. Utilize óleos vegetais Hidrate seu cabelo em casa e no salão. Tratamento com queratina é uma ótima opção. Tratar os cabelos com óleos vegetais naturais também é indicado. Isso porque eles são poderosos na umectação celular, pois impedem a saída da água e dos nutrientes, mantendo o cabelo hidratado. 4. Proteja o cabelo do sol Use boné ou chapéu quando for se expor ao sol. Os dois protegem o cabelo, mas, ao mesmo tempo, abafam o couro cabeludo. Por isso, quando estiver embaixo do guarda-sol ou em um local coberto, prefira ficar sem eles.