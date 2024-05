5 lançamentos do Max para assistir em maio

Entre as novidades do mês, a série de animação “Sociedade da Virtude” oferece humor ácido com super-heróis brasileiros, enquanto a série documental “Romário, O Cara” revela a vida do lendário jogador de futebol. E, para quem gosta de reality show, estreia também “Quilos Mortais Brasil”.

Com direção geral de Gabriel Hein e direção criativa de Allan Lico, Quilos Mortais Brasil acompanha nove pessoas de contextos diversos, unidas pela mesma luta: os números elevados na balança. Ao longo do programa, é retratado o cotidiano desses brasileiros , expondo suas narrativas e os desafios decorrentes do excesso de peso. Além disso, a produção foca o árduo caminho em direção à transformação de suas vidas, buscando uma saúde melhor e resgatando a autoestima perdida.

Repleta de humor ácido, críticas sociais e referências à cultura pop, a animação se passa na fictícia cidade de Megalópolisville e conta com dublagens de renomados profissionais do audiovisual, incluindo Guilherme Briggs, responsável pela voz da Pantera Ruiva.

Lançada em 2017 pelo roteirista Ian SBF e com ilustrações de Thobias Daneluz, “Sociedade da Virtude” narra as aventuras dos super-heróis brasileiros Pantera Ruiva, Tenente Patriota, Salamandra Branca e Majestosa.

4. Garra de Ferro (10/05)

O filme retrata a história real e comovente da família Von Erich, uma dinastia da luta livre. Os irmãos inseparáveis Von Erich, interpretados no filme por Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson e Stanley Simons, deixaram sua marca no competitivo mundo do wrestling profissional nos anos 1980. Enquanto a família celebrava grandes triunfos no esporte, também enfrentava profundas tragédias. Diante da dualidade entre tragédia e sucesso, e sob a influência dominadora do pai e treinador, vivido por Holt McCallany, os irmãos buscam deixar a marca neste palco grandioso do esporte.

“Romário: O Cara” oferece um olhar íntimo sobre a vida e carreira do renomado jogador de futebol brasileiro (Imagem: Reprodução digital | Max)

5. Romário: O Cara (23/05)

“Romário: O Cara” se trata de uma série documental que aborda a trajetória de um dos maiores ícones do futebol brasileiro e mundial. Composta por seis episódios, a produção mergulha na vida do astro a partir de 1992, destacando sua controvérsia com a seleção brasileira ao se recusar a ficar no banco de reservas.