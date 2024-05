Confira as previsões de maio para o signo de Touro

A fase será importante para o taurino se autoconhecer (Imagem: Yaum Kumar Verma | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O mês de maio reserva uma fase importante e única para os taurinos. A conjunção entre o Sol, Vênus, Júpiter e Urano no signo de Touro se estenderá por quase todo o mês. Isso indica um período de grandes mudanças, avanços e transformações. Se bem direcionada, essa energia poderá acarretar boas realizações e o aumento dos recursos financeiros. O desafio deste período será manter a confiança e o equilíbrio com mudanças e imprevistos que poderão ocorrer. Afinal, os taurinos não são dados a essas imprevisibilidades. Entretanto, será possível que eles percebam que esse movimento poderá levar a lugares muito interessantes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De modo geral, esta fase será muito importante para o autoconhecimento e para a conexão com a espiritualidade. Além disso, os valores pessoais poderão ajudar no equilíbrio. Com clareza do que se quer e com a energia bem direcionada, os taurinos poderão colher bons frutos.

Período de aprendizados no amor Após uma fase de encerramentos, poderá desfrutar de um período mais leve na vida afetiva. Afinal, você terá mais consciência do seu valor e do que deseja viver em um relacionamento. Será um bom momento para realizar as transformações necessárias na relação, buscando um caminho de equilíbrio e de respeito pela individualidade alheia. Ainda neste mês, você sairá da sua zona de conforto e precisará lidar com alguns incômodos. Apesar de ser uma situação desafiadora, ela te ajudará a compreender melhor o que busca no amor e como poderá viver isso de forma consciente. O nativo de Touro terá uma energia extra para se dedicar aos seus propósitos (Imagem: Stellar_bones | Shutterstock)