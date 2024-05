Salada refrescante (Imagem: Natalya Ugryumova | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Imagine transformar sua cozinha em um pedacinho da culinária de alto padrão, trazendo o sabor requintado dos restaurantes para a aconchego do seu lar. Agora, você tem essa chance! Com dicas diretas dos mestres da gastronomia, vindas de diferentes cantos do país, confira receitas completas, desde entradinhas que despertam o paladar até sobremesas que adoçam a vida. A cada prato, uma viagem culinária. Prepare-se para encantar, seja num jantar a dois ou em uma mesa cheia de amigos. Confira abaixo 5 receitas de restaurante para fazer em casa! Entrada: salada refrescante O chef Paulo Campos do Stilo Restaurante, do hotel Laghetto Stilo São Paulo, sugere a salada vegana como opção de entrada leve, refrescante e fácil de preparar.

Ingredientes 80 g de rúcula

15 g de cebola-roxa fatiada

60 g de tomate-cereja

45 g de manga cortada em cubos

2 g de azeite

1 g de sal

1 g de suco de limão-taiti Modo de preparo Coloque todos os ingredientes em uma saladeira e tempere com azeite, sal e limão-taiti. Prato principal com frango: sobrecoxa assada ao molho de espinafre com legumes Para o prato principal, Paulo Campos apresenta a sobrecoxa assada ao molho de espinafre com legumes grelhados acompanhado de arroz branco. Ingredientes 390 g de sobrecoxa

30 g de espinafre

115 g de leite

15 g de manteiga

25 g de brócolis

25 g de cenoura

25 g de mandioquinha

3 g de alho

10 g de farinha de trigo

1 g de pimenta-do-reino moída

1 g de sal

20 g de azeite

10 g de cebola picada

Água Modo de preparo Tempere, em um recipiente, a sobrecoxa com pimenta-do-reino, sal e alho. Grelhe a sobrecoxa na frigideira a fogo médio até ficar levemente dourada. Reserve. Em outra panela, adicione a manteiga e aqueça em fogo médio. Acrescente a cebola e doure. Em seguida, entre com a farinha de trigo e o leite. Mexa até encorpar. Adicione o espinafre e misture. Depois, transfira para o liquidificador e bata até ficar homogêneo. Reserve. Corte os legumes em julienne. Coloque em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por aproximadamente três minutos. Coloque a sobrecoxa em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por cinco minutos. Depois, faça uma cama de molho de espinafre no prato e adicione os legumes ao lado, finalizando com a sobrecoxa com a pele para cima.

Prato principal com peixe: ceviche de peixe branco Se você ou seus convidados preferem peixe, os especialistas em culinária do Laghetto Stilo Barra ensinam um preparo diferente com uma receita de ceviche de peixe branco. Ingredientes 300 g de filé de linguado

1 cebola-roxa

1 maço de coentro picado

1 manga picada

picada 2 limões

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída Modo de preparo Corte o peixe em cubos pequenos e separe em uma tigela. Esprema os limões sobre o peixe e deixe descansando. Corte a cebola-roxa em tiras finas (corte julienne) e, em seguida, adicione a manga picada e a cebola-roxa ao peixe. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com coentro. Bolinho de bacalhau (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) Para quem prefere petiscar: bolinho de bacalhau Há ainda aqueles que gostam mais de um bom petisco do que de um prato. Pensando nisso, o Laghetto Stilo Barra traz a receita do seu delicioso bolinho de bacalhau. Ingredientes 500 g de bacalhau

500 g de batata asterix

100 g de farinha de trigo

2 maços de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, dessalgue o bacalhau em água fervente (trocar a água pelo menos 3 vezes). Depois que o bacalhau estiver dessalgado, reserve a água quente, desfie o bacalhau e reserve. Descasque a batata, coloque-a em uma panela, adicione a água do bacalhau e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Após cozida, amasse a ponto de purê cremoso e adicione o bacalhau desfiado. Tempere com coentro, sal e pimenta-do-reino. Por último, adicione a farinha de trigo e misture até ficar homogêneo. Espere esfriar e enrole a massa em bolinhos. Coloque o óleo em uma panela e aqueça em fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Sobremesa: pudim de leite Uma das sobremesas de maior sucesso é o clássico pudim de leite. Uma receita fácil de fazer, mas que é capaz de deixar um sabor e uma textura marcantes.