7 motivos que tornam a geração Z mais infeliz

Entre os jovens de 12 a 14 anos, 80% consideram-se “felizes até certo ponto”, enquanto 68% de 24 a 26 anos sentem o mesmo. O estudo contou com mais de 2 mil pessoas dos Estados Unidos com idades entre 12 e 26 anos para descobrir se elas são felizes e quais fatores influenciam na sensação de felicidade.

Todavia, outra característica dessa geração que tem se destacado é a infelicidade. Uma pesquisa da Gallup divulgada neste mês, em parceria com a Fundação Walton nos Estados Unidos, mostra que a cada quatro entrevistados da geração Z, três dizem estar pelo menos um pouco felizes, porém o índice tende a reduzir conforme as pessoas chegam à idade adulta.

Embora as redes sociais possam ser uma ferramenta poderosa para conexão e expressão, também podem ter efeitos negativos na autoestima e no bem-estar mental, levando a comparações prejudiciais, cyberbullying e uma sensação de inadequação.

“É importante reconhecer que esses desafios afetam os indivíduos de maneiras diferentes, e nem todos os membros da geração Z experimentarão esses problemas da mesma forma. No entanto, abordar essas questões requer um esforço coletivo da sociedade, incluindo apoio emocional, recursos de saúde mental acessíveis e mudanças sociais significativas”, explica a psicóloga.

Fonte de felicidade para a geração Z

Segundo Zach Hrynowski, um dos pesquisadores do estudo, pessoas da geração Z, com idades entre 18 e 26 anos, têm menos probabilidade de avaliar suas vidas positivamente do que as gerações mais velhas quando estavam na mesma faixa etária. De acordo com a pesquisa, dois fatores estão relacionados à felicidade para esse grupo: o tempo que eles têm para dormir e relaxar no final de semana e o sentimento que o trabalho ou a escola são interessantes e tem um propósito.

Para Sonia Ramos, a geração Z sente felicidade quando encontra sentido e importância naquilo que faz. “Para eles, não é relevante ter bons salários ou promoções, como gerações anteriores, mas, sim, sentir prazer em suas atividades e perceber o significado que tem o seu trabalho e o impacto que ele gera. Outro fator é que essa geração vem de pais workaholics que viviam sob pressão e não aproveitaram a vida. Foram crianças que tiveram a infância com a ‘agenda lotada'”, comenta.