3 dicas para quem gosta de aventura em Queenstown

Você curte viagem e esportes radicais? Então vá para a ilha Sul, na Nova Zelândia, onde está Queenstown, a capital mundial da aventura! Lá você vai encontrar a maior quantidade e variedade de esportes radicais por metro quadrado de todo o mundo. Você terá oportunidades emocionantes na água, na terra e no ar!

Abaixo, confira o que espera por você lá!

1. Atrações radicais

As atividades mais radicais são o sky diving, heli-biking e bungee jumping. Entre as que mais gostei estão o paragliding, o luge (um carrinho de rolimã que desce uma pista radical com túneis e tudo!), um piquenique no alto da montanha, pedalar às margens do lago e fazer rafting em cânions de corredeiras muito rápidas.