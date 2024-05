3 dicas para aproveitar os encantos de Caraíva

O aeroporto mais próximo é o de Porto Seguro. De lá, você pode alugar um carro , utilizar o transporte público que sai de Arraial D’Ajuda ou ainda contratar um serviço de transferência particular. A opção com melhor custo-benefício é o aluguel do carro. O trajeto leva até Nova Caraíva, onde é preciso estacionar e pegar um pequeno barco para cruzar o rio.

Piscinas naturais da Praia de Corumbau impressionam os turistas (Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock)

2. A Praia de Corumbau

Aproveite a visita para contratar um passeio até Corumbau. O trajeto, feito de bugue, dura cerca de 30 minutos. Depois, um barco cruza o rio em pouquíssimos minutos até a praia. O mar impressiona com suas piscinas naturais na maré baixa e águas cristalinas de tom azul vibrante. O lugar conta com infraestrutura de restaurantes e cadeiras de praia.

3. Noites de Caraíva

Passe pelo menos uma noite no vilarejo ou você vai perder o que ele tem de melhor. Ao cair do sol, a vila ganha um charme muito especial. São diversos restaurantes e bares à meia-luz com música ao vivo, tudo isso sob um céu estrelado. Já na madrugada, casas tradicionais de forró como Ouriço e Bar do Pelé ficam lotadas no verão e no mês de julho. Luaus e festas na praia são comuns na alta estação.