Veja como enfrentar injustiças com pequenos gestos

Por meio de gestos simples de solidariedade, descobrimos maneiras delicadas de enfrentar as desigualdades do dia a dia

Esses dias, estava caminhando em uma avenida da capital paulista quando me deparei com uma cena que me fez refletir sobre as complexidades da vida moderna. Era um daqueles momentos em que o cenário ao redor se torna palco para as mais diversas realidades se entrelaçarem.

Uma moça passou por mim, trajando roupas de atleta, com um fone nos ouvidos e óculos escuros. Ela corria com determinação, como se estivesse competindo em uma maratona pessoal. Sua velocidade era impressionante, parecia que estava fugindo de algo ou buscando desesperadamente alguma coisa que não conseguia alcançar.

Do lado oposto da calçada, vinha uma senhora idosa, desgastada pela vida, vestindo trapos. Com uma caneca na mão, ela pedia esmolas. Seus olhos cansados buscavam a compaixão dos transeuntes, mas pareciam ignorados pela maioria. Ao seu lado, um cadeirante, com uma expressão de sofrimento gravada no rosto, tentava, em vão, falar algo, talvez pedir ajuda, mas suas palavras se perdiam em meio ao ruído da avenida.