Entenda como definir o pró-labore do seu negócio 

Segundo dados da Serasa Experian e Sebrae, realizar a gestão financeira para pequenas e médias empresas (PMEs) pode reduzir em 58% o endividamento das companhias e aumentar em 7% o seu faturamento médio. Uma porcentagem significativa para a economia nacional, uma vez que elas representam 50% do valor agregado do país, conforme informações do Ministério do desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MIDC).

“É fato que as PMEs desempenham um papel fundamental na economia, gerando empregos e impulsionando a inovação no mercado, porém sem o conhecimento em gestão financeira, esses pequenos e médios negócios enfrentam desafios significativos que podem prejudicar o crescimento e até mesmo levar à falência”, esclarece a educadora financeira Aline Soaper, à frente da Health Money, empresa especializada no serviço de gestão e assessoria financeira para micro e pequenas empresas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diferença entre o pró-labore e os dividendos

O pró-labore é a retribuição justa pelo trabalho desempenhado pelos sócios administradores da empresa, algo como o “salário do empresário”. Assim, ocorre a separação do patrimônio e a renda pessoal dos empreendedores. Vale ressaltar que o pró-labore é uma obrigação legal e sujeita a contribuição previdenciária.