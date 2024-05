5 receitas fit para o café da manhã

Pão integral com abacate

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento biológico seco

1 1/2 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de mel

Óleo vegetal para untar

2 abacates maduros

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as farinhas, a aveia, a linhaça, o sal e o fermento biológico seco. Adicione a água morna e o mel na tigela e misture até formar uma massa pegajosa. Cubra a tigela com um pano de prato limpo e deixe a massa descansar em um local quente por cerca de 1 hora. Enquanto o pão está descansando, corte os abacates ao meio, remova o caroço e retire a polpa com uma colher. Coloque-a em uma tigela e amasse bem com um garfo até obter uma consistência cremosa. Adicione o suco de limão, o alho picado e o coentro à tigela. Tempere com sal e misture tudo até obter um patê homogêneo. Unte uma forma de pão com óleo vegetal. Transfira a massa do pão integral para a forma untada e espalhe-a de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30-40 minutos, ou até que esteja dourado e com uma crosta firme. Retire-o do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar. Corte-o em fatias e sirva com o patê de abacate.

Muffins de ovo e vegetais

Ingredientes

6 ovos

1/2 xícara de chá de espinafre picado

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de queijo feta picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o espinafre, os tomates-cereja e o queijo à mistura de ovos e misture bem. Despeje a mistura nas forminhas de muffins untadas com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20-25 minutos ou até que os muffins estejam firmes e dourados. Sirva em seguida.

Mingau de quinoa com frutas

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 200 ml de leite de amêndoas

Banana, morango e kiwi picados e canela em pó a gosto

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite de amêndoas em fogo médio e adicione a quinoa cozida. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Coloque em uma tigela e adicione as frutas picadas por cima. Regue com mel e polvilhe canela em pó. Sirva em seguida.