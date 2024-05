5 cuidados que as gestantes devem ter durante a epidemia de dengue

Com recorde de infecções, atualmente o Brasil vive a maior epidemia de dengue da história. Segundo dados do Ministério da Saúde, por meio do Monitoramento das Arboviroses, foram registrados cerca de 3.062.181 casos da doença no país desde o início de 2024. O cenário nunca havia sido registrado, sendo quase o dobro de todo o ano passado.

De acordo com um estudo realizado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), entre os infectados, as gestantes correm 2,93 vezes mais risco de a doença evoluir para condições graves em comparação com as não grávidas. Por isso, a Dra. Andrea Gonçalves, ginecologista e influenciadora da Black Influence, agência especializada em influência e comunicação antirracista, lista 5 cuidados indispensáveis que toda gestante deve ter durante a epidemia da doença. Confira!

1. Evite o acúmulo de água nos ambientes

As mudanças no sistema imunológico podem tornar as grávidas mais suscetíveis a infecções e complicações. Logo, evite o acúmulo de água nos ambientes e use produtos que matam as larvas do mosquito em lugares com potencial para risco.