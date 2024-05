5 cuidados indispensáveis para proteger os animais do frio

“Os fatores mais importantes são idade, raça, peso, tipo de pelagem e o porte. Por exemplo: em uma temperatura de 15ºC, um cão da raça pinscher pode dar sinais comportamentais de que está com frio, como tremores e prostração. Já um da raça pastor alemão fica confortável, sem alterações que indiquem o desconforto térmico. Mas devemos redobrar nossa atenção a partir dos 10ºC de temperatura”, alerta a veterinária Ana Laura Barros, especializada em clínica e cirurgia de pequenos animais e supervisora e responsável técnica no Centro Médico Veterinário, da Faculdade Una Itabira, em Minas Gerais.

A queda de temperatura do outono não afeta somente os humanos. Os animais de estimação também são afetados pela mudança de temperatura. E, apesar de muitos acreditarem que os pelos, penas e até o habitat natural da água os protege, a situação não é tão simples. Isso porque a resistência ao frio depende de outros fatores, e não apenas das características físicas ou do local em que os animais vivem.

1. Preste atenção na saúde dos animais

A especialista explica que, assim como os humanos, os animais que possuem alguma comorbidade, como problemas articulares, precisam de atenção redobrada nos dias frios, pois as condições podem ser pioradas com a queda da temperatura. “Além do mais, fique em alerta com as doenças de maior disseminação nessa época do ano, como gripes, cinomose e demais doenças respiratórias”, exemplifica Ana Laura Barros.

2. Forneça uma alimentação de qualidade

Outra questão importante no cuidado com os pets no frio é a alimentação, que deve ser de boa qualidade. “Isso é essencial para manter a temperatura corporal, além de uma boa saúde da pele e dos pelos, para evitar problemas dermatológicos devido ao tempo seco. Caso seja um animal que fique menos ativo nos dias frios, deve-se fazer a manutenção da quantidade de comida para evitar o sobrepeso”, orienta a profissional. No caso das aves, deve ser oferecida uma alimentação mais energética e com mais calorias.