Veja a combinação amorosa de Touro com os 12 signos do zodíaco

A seguir, a astróloga Thaís Mariano explica como Touro se relaciona com os demais signos do zodíaco. Veja!

Além disso, as pessoas de Touro buscam estabilidade emocional, relações sólidas e estáveis. “Analisam tudo com o seu senso de realidade antes de se comprometerem e são muito responsáveis com os acordos que fizerem. Podem até ficar em um relacionamento que já perdeu o brilho para preservar a estabilidade e manter a palavra”, afirma.

Toda a agilidade mental do geminiano pode gerar um interesse por parte do taurino. No entanto, será difícil que Touro consiga lidar com os excessos do geminiano. O encanto de Touro também pode chamar a atenção de Gêmeos, mas este logo ficará entediado. Porém, é possível terem conversas agradáveis. A flexibilidade geminiana pode ensinar Touro a ser menos teimoso. Por sua vez, a segurança taurina pode oferecer a Gêmeos um pouco mais de tranquilidade.

Touro e Câncer

Essa é uma combinação regada a muito romantismo. São dois signos que buscam o casamento para se sentirem seguros. Além disso, ambos apreciam as demonstrações de afeto, carinho, entrega e tudo aquilo que pode nutrir a alma. O único desafio será equilibrar a teimosia e a praticidade taurina com o excesso de sensibilidade e a instabilidade do canceriano.

Touro e Leão

No início, costuma haver uma atração mútua entre os dois. Afinal, ambos gostam de desfrutar dos prazeres da vida, são românticos e carinhosos. Porém, o taurino procura estabilidade e é mais reservado, enquanto o leonino é conquistador e gosta de ser o centro das atenções. Essas diferenças podem levar a conflitos na relação. Para conseguirem encontrar o equilíbrio, será necessário ter muito comprometimento e longas conversas.

Touro e Virgem

Virgem e Touro são signos práticos e focados (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Ambos são práticos, trabalhadores, caseiros, realistas e focados em realizar o que querem. Logo, podem se entender muito bem. Um pode proporcionar segurança ao outro. No entanto, a exigência de Virgem pode aborrecer o taurino. Por sua vez, a teimosia de Touro pode incomodar o virginiano. A fim de que consigam se entender, precisarão alinhar os valores em comum.

Touro e Libra

Dois signos regidos pelo planeta Vênus e que formam uma boa combinação. São amantes do belo e gostam da sedução e de apreciar tudo aquilo que oferece prazer. A inflexibilidade de Touro pode ser amenizada pela natureza tolerante do libriano. Por outro lado, a falta de segurança e firmeza de Libra pode ser aliviada com a praticidade do taurino. Se ambos se comprometerem a encontrar a harmonia, a relação poderá dar certo.