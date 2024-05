A Garden Route, um trecho litorâneo da costa da África do Sul, se estende por quase 300 km, de Mossel Bay até Plettenberg Bay. Um dos lugares mais desejados pelos turistas que visitam o país, tem praias, montanhas, colinas, lagoas, vida selvagem e, no final, as cordilheiras de Outeniqua e Tsitsikamma, que separam a Garden Route do árido Little Karoo.

Abaixo, confira 4 dicas imperdíveis para conhecer a África do Sul!

1. Tsitsikamma National Park

O parque banhado pelo Oceano Índico tem muita presença dos amantes de trilhas e atividades ao ar livre. A ponte suspensa, construída em 1969 sobre o Rio Storms, é envolvida pela vegetação nativa e montanhas da área. Sua beleza contribui para a popularidade entre os caminhantes.