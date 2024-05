3 dicas do que fazer ao visitar o Amazonas

Uma das regiões mais belas da Floresta Amazônica se trata do Parque Nacional de Anavilhanas. É um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, formado por mais de 400 ilhas, 600 lagos e lagoas e inúmeros canais no Rio Negro.

Além da sua rica fauna e flora, o Amazonas possui uma história e uma cultura profundamente enraizadas, com influências indígenas, europeias e africanas. A região é também lar de diversas comunidades indígenas que preservam suas tradições ancestrais. Veja, a seguir, 3 dicas do que fazer ao visitar o destino!

2. Experiências fotográficas na mata e no rio

É uma viagem perfeita para quem gosta de natureza, que oferece experiências na mata e no rio, repletas de aprendizagem e deslumbramento. As paisagens são lindas, formadas por um labirinto de ilhas e pelas águas negras espelhadas do rio. Quem gosta de fotografia vai adorar também!

As águas misteriosas do Rio Negro espelham a beleza da Amazônia (Imagem: Alex Fisberg | Shutterstock)

3. Passeios para conhecer a cultura, a fauna e a flora

Todos os passeios na região giram em torno do Rio Negro e da floresta. Fiquei 4 dias hospedada no hotel Anavilhanas Jungle Lodge, que organizou os passeios para conhecer e explorar a Floresta Amazônica e o Rio Negro. Fizemos focagem de animais, trilha na mata, canoagem pelos igapós e igarapés, procura pelo boto-rosa no habitat natural, visita à comunidade ribeirinha e contemplação do nascer do sol.